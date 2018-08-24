Президент присвоил звания Герой Украины двум офицерам - участникам АТО, одному посмертно

Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» лейтенанту Олегу Довгому (посмертно) и лейтенанту Владимиру Соснину.

Лейтенанты Владимир Соснин и Олег Довгий награждены за личное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Читайте такжеСлава Украине: в Киеве прошел военный парад ко Дню Независимости (фоторепортаж)

Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» лейтенанту Олегу Довгому (посмертно) и лейтенанту Владимиру Соснину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, почетные звания военные получили за личное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Во время парада ко Дню Независимости Украины орден Довгого из рук главы государства получили родители лейтенанта. Довгий с 2014 года выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, в частности в районе населенного пункта Чернухино, руководил взводным опорным пунктом в районе Дебальцево.

31 января 2015 года боевики совершили наступательные действия с целью взятия Чернухино под свой контроль. Боевики обстреляли из систем «Град» и минометов взводный опорный пункт лейтенанта Довгого, а затем осуществили наступление группой пехоты и танков. При ведении ближнего стрелкового боя с противником были ранены трое военнослужащих, один из них был тяжелораненый и находился на позиции, которая прицельно обстреливалась. Лейтенант на себе вытащил тяжелораненого военнослужащего и вынес его с поля боя. Боевые действия на участке ответственности продолжались, Довгий получил ранения, однако от эвакуации отказался и продолжал руководить подчиненными.

Позже артснаряд из «Града» попал в укрытие, где находился Довгий, в результате чего офицер погиб.

Позиции взводного опорного пункта удалось удержать, противник не прорвался.

Звание Герой Украины также присвоено лейтенанту Соснину. В июне 2014 года вблизи села Селезневка в ходе боя 27 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и, находясь под шквальным огнем, не могли самостоятельно покинуть место боя. Офицер, рискуя собственной жизнью, лично провел эвакуацию личного состава с поля боя и оказание медицинской помощи.

27 июля 2014 года во время выполнения задач в зоне АТО подразделение под руководством Соснина осуществляло перемещение для занятия соответствующей высоты вблизи города Торез Донецкой области, попавшего под минометный обстрел боевиков. Офицер получил ранение, однако продолжил руководить подразделением. 29 июля 2014 года штурмовой группой во главе с военнослужащим результативно и в кратчайшие сроки была взята под контроль и в дальнейшем удерживалась стратегически важная точка - курган Саур-могила.