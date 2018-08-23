В ООС сообщили о крупных потерях боевиков в ходе боев под Крымским

В то же время, по данным пресс-центра, погибли четверо украинских военных и шестеро ранены.

Потери российских оккупационных войск, осуществивших из запрещенного Минскими соглашениями вооружения обстрел украинских позиций неподалёку от Крымского, составляют семь погибших и 11 раненых.

Об этом заявил представитель пресс-центра операции Объединенных сил, полковник Вячеслав Петровский, сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook.

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Он напомнил, что в районе населенного пункта Крымское, который находится на Луганском направлении, в 5:50 оккупанты открыли огонь по украинским позициям вдоль Бахмутской трассы с применением вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

«Огонь велся с применением танковых орудий, артиллерии калибра 122 мм и минометов. При поддержке огня артиллерии и минометов штурмовая группа противника атаковала одну из позиций Объединенных сил. Для поддержки обороняющихся подразделений и подавления огневых средств врага Объединенные силы применяли огонь соответствующими огневыми средствами. С целью недопущения потери занимаемых позиций применялись резервы, которые действуют на этом направлении. Благодаря мужеству и героизму личного состава, который оборонялся и действовал в составе резерва, наступление врага было отражено. В ходе боя семь оккупантов были уничтожены, 11 ранены», - подчеркнул Петровский.

«К сожалению, в ходе ведения боевых действий погибли четверо и ранены шестеро военнослужащих Объединенных сил. По состоянию на 9:00 обстановка в этом районе стабилизирована», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил, что сегодня, 23 августа, с полуночи по состоянию на 13.00 на Донбассе пятеро военнослужащих погибли, семеро получили ранения.