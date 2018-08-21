На Донбассе боевики сегодня 12 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный

Во время обстрелов вблизи Авдеевки и Чермалика оккупанты применили минометы калибром 82 мм.

На востоке Украины боевики российско-оккупационных войск 12 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

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"Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Чермалык и Лебединское", - говорится в сообщении.

При этом во время обстрелов в районах Авдеевки и Чермалыка боевики применили против военнослужащих Объединенных сил минометы калибром 82 мм.

Отмечается, что в результате боевых действий участник операции получил ранения.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 23 раза обстреляли позиции Объединенных сил, двое украинских военных получили ранения.