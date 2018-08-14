Жалеют, что пустили к себе "русский мир": офицер ВСУ рассказал о прозрении жителей ОРДЛО

Украинский военный рассказал, что люди на оккупированных территориях разочарованы и понимают, что они "наделали своим референдумом".

Жители оккупированных территорий Донбасса жалеют, что пустили на свои земли «русский мир».

Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

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По словам военного, люди разочарованы реалиями «русского мира» и сейчас очень мало людей стремятся пополнять ряды боевиков.

«Я мониторю социальные сети и паблики "Л/ДНР". Сейчас люди разочарованы и понимают, что они наделали своим референдумом, войной и тем, что пустили к себе "русский мир"», – отметил офицер.

Он рассказал, что недавно жительница оккупированной Горловки рассказала ему, что в начале войны российские подразделения и ФСБшные офицеры создавали бандформирования, в которые входили бывшие осужденные, алкоголики и наркоманы.

«За 4 года войны их уже "утилизировали", и в данный момент очень мало людей хотят служить, они разочаровались идеями "русского мира". Но контингент остался - те, кто работать не хотят, или у кого проблемы с законом. Из РФ приезжают те, кто кроме как воевать ничего не умеют, тут и денег заработать можно», – сказал военный.