Наблюдатели ОБСЕ за выходные зафиксировали более 200 взрывов на Донбассе

В частности, Луганской области зафиксировано лишь 12 взрывов.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что за прошедшие выходные зафиксировала 207 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за последние выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В период с вечера 17 августа по вечер 18 августа в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, аналогичное количество взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (115 взрывов)", - говорится в отчете.

Читайте также"Пули пролетели над головами": патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе

За сутки, с вечера 18 августа по вечер 19 августа, СММ зафиксировала уменьшение количества таких нарушений (около 80 взрывов).

В частности, в Донецкой области нарушения перемирия описаны в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорска, Пищевика, Светлодарска и Красногоровки.

"В период с вечера 17 августа по вечер 18 августа в Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, 10 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ни одного нарушения режима прекращения огня)", - говорится в отчете.

За сутки, с вечера 18 августа по вечер 19 августа, СММ зафиксировала уменьшение количества таких нарушений (2 взрыва).

Нарушения были зафиксированы в Попасной, Золотом и Станице Луганской.

Напомним, на прошлой неделе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в очередной раз зафиксировали большое сосредоточение тяжелого оружия контролируемых Россией боевиков на Донбассе. В частности, вновь обнаружены реактивные системы залпового огня "Град", различные типы гаубиц, зенитные ракетные комплексы, танки и противотанковые пушки.