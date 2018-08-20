Наблюдатели ОБСЕ за выходные зафиксировали более 200 взрывов на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что за прошедшие выходные зафиксировала 207 взрывов в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в отчете миссии за последние выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.
"В период с вечера 17 августа по вечер 18 августа в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, аналогичное количество взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (115 взрывов)", - говорится в отчете.
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За сутки, с вечера 18 августа по вечер 19 августа, СММ зафиксировала уменьшение количества таких нарушений (около 80 взрывов).
В частности, в Донецкой области нарушения перемирия описаны в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорска, Пищевика, Светлодарска и Красногоровки.
"В период с вечера 17 августа по вечер 18 августа в Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, 10 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ни одного нарушения режима прекращения огня)", - говорится в отчете.
За сутки, с вечера 18 августа по вечер 19 августа, СММ зафиксировала уменьшение количества таких нарушений (2 взрыва).
Нарушения были зафиксированы в Попасной, Золотом и Станице Луганской.
Напомним, на прошлой неделе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в очередной раз зафиксировали большое сосредоточение тяжелого оружия контролируемых Россией боевиков на Донбассе. В частности, вновь обнаружены реактивные системы залпового огня "Град", различные типы гаубиц, зенитные ракетные комплексы, танки и противотанковые пушки.