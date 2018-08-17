"Третья сила" подбила танк боевиков на Донбассе - волонтер

В районе поселка Желобок, в посадке был обнаружен замаскированный танк противника.

В зоне ответственности батальона "Айдар", в районе поселка Желобок, в посадке был обнаружен замаскированный танк противника. Украинским бойцам удалось его серьезно повредить.

Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

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"Танк, на линии огня, которого по всем минским договоренностям, там быть не может. Они же должны быть все отведены. Так вот, как бы сама местность и оккупанты его хорошо не маскировали, но танк все равно был обнаружен. Неизвестная Третья сила, неизвестным калибром, несколько раз неплохо "приложилась" по переданным координатам. Танк не уничтожен, но серьезно поврежден", - напиал волонтер.

Как сообщал УНИАН, патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе.