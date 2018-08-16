Оккупанты впервые с мая обстреляли позиции ВСУ из "Градов": штаб ООС сообщил детали

Боевики выпустили 13 реактивных снарядов из оккупированного Дебальцево по украинским позициям в Светлодарске, ни один украинский военный не пострадал.

Российские оккупационные войска впервые с мая обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донбассе из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», что является нарушением Минских соглашений.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Читайте такжеГенерал объяснил, зачем боевики на Донбассе впервые за несколько месяцев ударили из "Града"

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Объединенных сил в районе города Светлодарска с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

Обстрел начался около 01:00 часов со стороны оккупированного вооруженными формированиями Российской Федерации Дебальцево. В частности, в сторону позиций ООС было выпущено 13 реактивных снарядов калибра 122 мм.

Также боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и среди гражданского населения не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.

"Следует отметить, что последний раз оккупанты применяли реактивные системы залпового огня еще 20 мая, тогда в район города Авдеевки прилетели 20 реактивных боеприпасов", - напомнили в штабе.

Как сообщал УНИАН, с начала ООС украинская армия продвинулась вперед на 15 квадратных километров.