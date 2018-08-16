Оккупанты впервые с мая обстреляли позиции ВСУ из "Градов": штаб ООС сообщил детали
Российские оккупационные войска впервые с мая обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донбассе из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», что является нарушением Минских соглашений.
Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
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"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Объединенных сил в районе города Светлодарска с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Обстрел начался около 01:00 часов со стороны оккупированного вооруженными формированиями Российской Федерации Дебальцево. В частности, в сторону позиций ООС было выпущено 13 реактивных снарядов калибра 122 мм.
Также боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и среди гражданского населения не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.
"Следует отметить, что последний раз оккупанты применяли реактивные системы залпового огня еще 20 мая, тогда в район города Авдеевки прилетели 20 реактивных боеприпасов", - напомнили в штабе.
Как сообщал УНИАН, с начала ООС украинская армия продвинулась вперед на 15 квадратных километров.