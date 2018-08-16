Генерал объяснил, зачем боевики на Донбассе впервые за несколько месяцев ударили из "Града"

По словам военного, сейчас Украина имеет все необходимые мощности для действий на восточном фронте.

Впервые за много месяцев боевики применили на Донбассе РЗСО БМ-21 “Град”, обстреляв позиции ВСУ. Эти обстрелы - яркое свидетельство попыток России принудить Запад и Украину к выполнению Минских соглашений на кремлевских условиях.

Об этом заявил генерал-лейтенант Украины, ветеран внешней разведки Василий Богдан, передает «Обозреватель». По словам военного, подобные действия были ожидаемы и прогнозируемы как Генштабом Украины, так и штабом Объединенных Сил.

“Все делается для того, чтобы на фоне усиления санкций в отношении РФ и возникновения серьезных проблем в самой России и у Путина, принять меры, которые хоть каким-то образом побуждали бы и Запад, и Украину к невыгодным для Украины, сомнительным, компромиссным решениям в контексте выполнения тех же Минских договоренностей”, - пояснил Богдан.

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Тем не менее, по словам генерала, сейчас Украина имеет все необходимые мощности для действий на восточном фронте. В качестве примера он привел недавние учения с РСЗО “Ураган”, также вспомнил о других новинках украинской “оборонки”: САУ “Богдана”, ПТРК “Стугна” и ракетном комплексе “Вільха”.

“То есть, ВСУ наращивают свои мощности вопреки любым попыткам РФ. Есть все основания говорить о том, что несмотря ни на какие намерения, ни на какие провокации, которые сейчас пытается осуществить Россия, все-таки Украина способна это выдержать”, - заверил Богдан.

Он уточнил: несмотря на то, что Кремль будет делать все, для того чтобы дестабилизировать обстановку как на Донбассе так и в Украине в целом, День Независимости, а далее и украинские выборы пройдут относительно спокойно.

“На широкомасштабные провокации и акции Путин и накануне праздника независимости, и накануне и во время выборов президента и парламента не решится”, - резюмировал генерал.

Как сообщал УНИАН, в ночь на сегодня боевики впервые за несколько месяцев ударили по позициям ВСУ из "Градов"