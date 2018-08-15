Гибель морпеха под Мариуполем: минометный обстрел начался, когда военный мылся в душе (видео)

Он погиб сразу, а его собратья, которые тоже не успели вовремя скрыться, попали в больницу.

Под Мариуполем во время минометного обстрела со стороны боевиков погиб украинский морской пехотинец.

Еще трое военных получили ранения, говорится в сюжете ТСН. Трагедия произошла возле поселка Гнутово. 46-летний старший матрос Федор Балахчи мылся в самодельном душе, когда вдруг начался обстрел.

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Он погиб сразу, а его собратья, которые тоже не успели вовремя скрыться, попали в больницы. Среди пострадавших и 19-летняя девушка, которой осколок мины залетел под бронежилет и ранил в грудь. "Осколок залетел под бронежилет. Поэтому не всегда спасает. Ранения средней степени тяжести, больные прооперированы, продолжается послеоперационный период лечения", - рассказал ведущий хирург госпиталя в Мариуполе Михаил Кошиков.

О других двух воинов известно, что у них осколочные ранения головы и плеча. Врачи говорят, что все трое будут жить.