Под Херсоном проходят учения десантно-штурмовых войск (фото)

Очередной практический этап тренировок начался с авиационного удара боевых вертолетов Ми-24 и артиллерийской подготовки.

В Херсонской области проходят военные учения десантно-штурмовых войск в рамках командно-штабных учений с практическими действиями «Маруновый берет - 2018».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

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По его словам, на одном из полигонов Херсонской области начался очередной практический этап авиационного удара боевых вертолетов Ми-24 и артиллерийской подготовки. После этого бронированная группа одной из десантно-штурмовых бригад начала проводить рейдовые действия в тылу условного противника, уничтожая при этом его силы и важные объекты.

После успешного выполнения задачи десантно-штурмовые подразделения с усиленными танковыми и артиллерийскими подразделениями продолжили рейдовые действия по тылам условного противника.

В соседней области прошло десантирование нескольких единиц мобильной армейской техники и тактического воздушного десанта. Десантирование проходило с самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 одной из частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Расшвартовав военную технику и проверив ее исправность, парашютно-десантные подразделения продолжили выполнение поставленных задач.

По информации Гуцуляка, контролировал ход проведения учений генерал армии Украины Виктор Муженко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко на фоне напряженности в Азовском море анонсировал расширение масштабов международных учений "Си Бриз".