"Людей ищите сами": в Сети показали фото опустевшей оккупированной Горловки

На фото можно увидеть магазины, которые в дооккупационные времена были местами массового скопления людей.

В сети появились фото опустевшего оккупированного города Горловка. Соответствующие фотографии, которые были сделаны накануне, опубликованы в Facebook-сообществе Nova Gorlivka. «Так выглядела Горловка в воскресенье...людей ищите сами», – говорится в сообщении. На фото можно увидеть магазины, которые в дооккупационные времена были местами массового скопления людей. На парковке возле «Амстора» присутствуют только шесть машин, а людей можно увидеть лишь на одной из четырех фотографий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter