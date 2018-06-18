"Людей ищите сами": в Сети показали фото опустевшей оккупированной Горловки
13:17, 18 июня 2018Война
1483 0
На фото можно увидеть магазины, которые в дооккупационные времена были местами массового скопления людей.
Фотографии были сделаны вчера / фото Nova Gorlivka, Facebook
В сети появились фото опустевшего оккупированного города Горловка.
Соответствующие фотографии, которые были сделаны накануне, опубликованы в Facebook-сообществе Nova Gorlivka.
«Так выглядела Горловка в воскресенье...людей ищите сами», – говорится в сообщении.
На фото можно увидеть магазины, которые в дооккупационные времена были местами массового скопления людей. На парковке возле «Амстора» присутствуют только шесть машин, а людей можно увидеть лишь на одной из четырех фотографий.
фото Nova Gorlivka, Facebook
фото Nova Gorlivka, Facebook
фото Nova Gorlivka, Facebook
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter