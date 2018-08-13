На Донбассе боевики 14 раз открывали огонь, ранен военный

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В течение текущих суток, с 7 и до 18 часов российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Новозвановка, Новолуганское, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово и Лебединское.

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"В то же время враг обстрелял защитников Новотошковского из артиллерийских систем калибром 122 мм, Троицкого и Новозвановки из минометов калибром 82 мм, а позиции возле Богдановки – из минометов калибром 120 мм. Также на отдельных направлениях противник применял вооружения БМП и противотанковые ракетные комплексы. В ходе боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины был ранен", - говорится в сообщении.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из минометов Крымское, Водяное и Лебединское.