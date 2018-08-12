Боевики обстреляли из минометов Крымское, Водяное и Лебединское, ранены два военных

С начала суток оккупанты 20 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.

Боевики обстреляли сегодня из 120- и 82-мм минометов Крымское, Водяное и Лебединское, ранены два украинских военных.

Читайте такжеНа Донбассе задержали российского «туриста», снимавшего позиции ВСУ (фото)

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что на протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.

В частности, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное Светлодарск, Зайцево, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

«Вместе с тем враг обстрелял защитников Крымского, Водяного и Лебединского из минометов калибра 120 и 82 мм. По нашим позициям у Николаевки, что на Донецком направлении, работала вражеская снайперская пара», - добавили в штабе.