Боевики на юге Донетчины больше всего препятствуют миссии ОБСЕ - Хуг

Александр Хуг особо отметил территорию примерно 30 километров в ширину до побережья Азовского моря.

Передвигаться наблюдателям ОБСЕ препятствуют по обе стороны линии разграничения на Донбассе, однако больше всего таких случаев происходит на юге оккупированной территории Донецкой области.

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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на заявление зампредседателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга.

"Это происходит по обе стороны, однако активнее - на неподконтрольных правительству территориях. Особенно на юге Донецкой области, неконтролируемой Украиной. Это клочок земли примерно 30 километров в ширину, доходя до Азовского моря. Нас неоднократно там останавливали и не давали выполнять нашу работу", - подчеркнул он.

Хуг отметил, что организация пытается защитить работников миссии при помощи надлежащего оборудования и учений.

"Но мы не можем оградить их от всех рисков. И обе стороны несут ответственность за защиту гражданских, включая наших наблюдателей", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, недавно наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали колонны российских грузовиков, которые посреди ночи выезжали на Донбасс и двигались по грунтовой дороге, где нет погранично-пропускного пункта.