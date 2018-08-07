Россия хочет скрыть созданную ею катастрофу на Донбассе - Волкер

Спецпредставитель США подчеркнул, что Россия нарушает свои обязательства, создавая препятствия в работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной части украинского Донбасса.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Российская Федерация и управляемые ею силы на Донбассе хотят скрыть созданную ими гуманитарную и экономическую катастрофу на востоке Украины.

Об этом дипломат написал в Twitter.

"Россия и ее силы постоянно блокируют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в нарушение своих обязательств. Россия не хочет, чтобы мир увидел, что она создала гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофу на Донбассе. Пришло время для мира в Украине", - заявил Волкер.

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Так дипломат отреагировал на заявление СММ ОБСЕ в Facebook от 3 августа, в котором говорилось об ограничении доступа СММ на оккупированной части Донецкой области.

"Наблюдателей СММ ОБСЕ вновь остановили на въезде в неподконтрольный правительству Новоазовск. Пока патруль миссии удерживали на блокпосту более трех часов, наблюдатели видели, как другие гражданские лица беспрепятственно его пересекали. Такие препятствия нашему передвижению случаются часто, поскольку стороны знают, что если СMM - то зафиксирует, то публично сообщит об этом", - заявили тогда в СММ.

В миссии сообщили, что в течение прошлого месяца свободу передвижения наблюдателей ограничивали примерно 40 раз в южной части неподконтрольных правительству районов Донецкой области.

"Каждый раз вооруженные формирования нарушали Минские соглашения, которые они согласились выполнять, и не давали наблюдателям СММ возможности выполнять свою работу по установлению фактов и содействию нормализации ситуации в области", - заявили наблюдатели.