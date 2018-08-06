На Донбассе сегодня боевики ранили двоих украинских военных

С 7 до 18 часов оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе в течение текущих суток двое украинских военных получили ранения.

Как сообщается на официальной странице операции Объединенных сил в Facebook, в течение текущих суток, от 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, тяжелое вооружение не применяли.

Читайте такжеЕС примет "патронаж" над некоторыми городами и районами Донбасса для их восстановления

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Авдеевка, Чермалык, Лебединский, Павлополь, Гнутово и Широкино. В результате активных действий российских оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

«Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой», - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 5 августа, враг 40 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины. В том числе, 4 раза – из тяжелого вооружения.