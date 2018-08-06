Сутки на Донбассе: один украинский военный ранен, двое оккупантов уничтожены

Враг применял против украинских военных вооружение БМП и минометы калибра 120 мм.

За минувшие сутки, 5 августа, враг 40 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины. В том числе, 4 раза – из тяжелого вооружения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ОС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстрелял позиции ВСУ возле Луганского и Гнутово из 82-мм минометов, а защитники Лебединского испытали огневое воздействие из минометов калибром 120 мм.

Вследствие боевых действий в течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ возле Крымского, Марьинки и Лебединского. Один украинский военный получил ранения.

По данным разведки двое оккупантов уничтожены, семеро получили ранения.

Ранее сообщалось, что в соцсетях опубликован список боевиков «ЛНВ-ДНР», которые якобы умерли на востоке Украины в течение июля.