"Танк на территории детского сада": житель Горловки показал квартал в оккупированном городе (видео)

Местный житель показал, что сейчас происходит в оккупированной Горловке.

В сети появилось видео из оккупированной Горловки. Запись снята 9 июля 2018 года.

Ролик опубликован на YouTube-канале Михаила Светлова. "Понедельник. Примерно полдень. Время не самое многолюдное. Видео для тех, кто уехал и скучает. Крымские чебуреки, танк в детском саду, мальчишки, играющие в футбол и "Париж"!", - говорится в его описании к видео.

Ранее сообщалось, что в Горловке из-за затопления шахт люди травятся метаном. Данная экологическая ситуация в городе возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля.