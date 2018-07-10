"Танк на территории детского сада": житель Горловки показал квартал в оккупированном городе (видео)
14:47, 10 июля 2018Война
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Местный житель показал, что сейчас происходит в оккупированной Горловке.
Запись из Горловки сделана 9 июля / Скриншот
В сети появилось видео из оккупированной Горловки. Запись снята 9 июля 2018 года.
Ролик опубликован на YouTube-канале Михаила Светлова. "Понедельник. Примерно полдень. Время не самое многолюдное. Видео для тех, кто уехал и скучает. Крымские чебуреки, танк в детском саду, мальчишки, играющие в футбол и "Париж"!", - говорится в его описании к видео.
Ранее сообщалось, что в Горловке из-за затопления шахт люди травятся метаном. Данная экологическая ситуация в городе возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля.
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