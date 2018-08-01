В Италии арестовали шестерых человек за вербовку наемников на Донбасс

Один из бывших активистов ультраправой организации "Бульдоги" Андреа Пальмери занимался вербовкой и финансированием пророссийских наемников на Донбассе.

Итальянские карабинеры раскрыли организацию, которая занималась вербовкой и отправкой пророссийских наемников на Донбасс.

Об этом сообщает Европравда со ссылкой на La Repubblica.

Операцией руководила прокуратура Генуи (область Лигурия). Аресты проводились в Милане, Парме и Авеллино.

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Расследование генуэзской прокуратуры касается всего 15 человек. Правоохранителям удалось арестовать трех вербовщиков, в двух из которых гражданство Албании и Молдовы. В отношении еще трех людей, которые, скорее всего, в настоящее время находятся на Донбассе, был применен заочный арест.

Ордера на арест прокуратура выдала по обвинению в "вербовке наемников и участии в военном конфликте за рубежом".

Кроме того, полиция провела обыски у еще семи человек.

Как отмечается, разоблачению преступной организации, занимавшейся вербовкой наемников на Донбасс, предшествовало расследование деятельности ультраправых формирований Лигурии. Правоохранители следили за постами в соцсети Андреа Пальмери, одного из бывших активистов ультраправой организации "Бульдоги", выяснили, что он занимается вербовкой и финансированием пророссийских наемников в зоне конфликта в восточной Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что более 50 молдавских наемников воюют на востоке Украины в рядах боевиков подконтрольных России террористических организаций "ЛДНР".