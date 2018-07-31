В "бригаде-200" пополнение: украинский военный показал убитого террориста "ДНР"

Снимок убитого оккупанта обнародовал офицер Вооруженных сил Украины.

В сети показали террориста "ДНР", ликвидированного на Донбассе 27 июля.

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Снимок убитого оккупанта обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в соцсети.

"Бригада-200 27.07.18 пополнилась очередным дембелем, Маркович Александр "Буффон" из Горловки. Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.