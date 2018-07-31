Главарь "ДНР" Захарченко "ранил" сам себя, чтобы не ехать "на ковер" в Москву – соцсети

По информации в соцсетях, Захарченко был вызван лично в правительство РФ для дачи отчёта о деятельности и расходовании государственных денег, выполнении гуманитарных программ. Но на заявленную встречу он так и не явился, показав справку с больницы.

В соцсетях опровергли информацию о ранении главаря террористов «ДНР» Александра Захарченко на линии фронта.

Как сообщили в Telegram-сообществе «Донецкий Абориген», фейк о ранении создан пиарщиками Захарченко, чтобы тот смог избежать поездки в Москву «на ковер».

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«Никто ни на какие линии фронта не совался, так что версия с ранением высосана толпой пиарщиков, которым надо про что-то писать, были поездки в ОЦКБ (областная центральная клиническая больница – ред.) и заявления об ухудшавшемся состоянии здоровья. Эти заявления касались только Москвы и понятное дело, что, когда слух вернулся в Донецк, тут никто и не понял о чём речь», – говорится в сообщении.

Объясняется, что 12 июля Захарченко был вызван лично в правительство РФ для дачи отчёта о деятельности и расходовании государственных денег, выполнении гуманитарных программ. Но на заявленную встречу он так и не явился, показав справку с больницы.

«Но это не помешало ему в этот же день (12.07) выехать в Ростов для празднования дня рождения к одному небезызвестному человеку. В целом, Захарченко очень внимательно относится к ростовским связям, одни сигаретные дела сколько денег принесли, а тут какой-то вице-премьер правительства России вызывает с какими-то отчётами по бюджету и разносами Тимофеева - перетопчатся. Тем более, всё равно непонятно, на каком языке эти чиновники общаются, чего хотят», – отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что около двух недель главарь "ДНР" Александр Захарченко исчез из поля зрения. В прессе появилась информация о якобы ранении Захарченко под Авдеевкой.