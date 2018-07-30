Не покидайте свои дома: в прифронтовом Лисичанске объявили антитеррористическую операцию

Командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без надобности свои дома.

В Лисичанске проведут мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозам.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В связи с проведение 31 июля и 1 августа превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозам в Лисичанске Луганской области командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и пр.)», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

«Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем», - подчеркнули в штабе.

Также отмечается, что в случае получения информации о причастности неизвестных лиц в ДРГ или террористических подразделений боевиков необходимо немедленно сообщать в Управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также Управление национальной полиции в Луганской области.

«Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Напоминаем, что в соответствии с требованиями пункта 8 постановления Кабинета министров Украины от 18 февраля 2016 года №92, принято решение об установлении уровня террористической угрозы «красный» в Донецкой и Луганской областях, АР Крым. Указанное постановление является открытым, граждане могут ознакомиться с мерами, которые принимаются субъектами борьб