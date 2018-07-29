Оккупанты открывали огонь возле Крымского и Лебединского - штаб ООС

18:58, 29 июля 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Лебединский.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что на протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

«Потерь среди личного состава защитников Украины нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенными силами», - добавили в штабе.

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Теги: #боевики#обстрелы#война на Донбассе