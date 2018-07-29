Оккупанты открывали огонь возле Крымского и Лебединского - штаб ООС
18:58, 29 июля 2018Война
68 1
Потерь среди личного состава защитников Украины нет.
Иллюстрация REUTERS
Оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Лебединский.
Читайте такжеБоевики пытаются обострить ситуацию на отдельных направлениях - Минобороны
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что на протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.
«Потерь среди личного состава защитников Украины нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенными силами», - добавили в штабе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter