В минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных

Вражеская ДРГ понесла потери при попытке выбить украинских военных с позиций возле Крымского.

В течение минувших суток, 28 июля, российские оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям объединенных сил на Востоке Украины. Противник также предпринял попытку захвата украинских позиций под Крымским, но понес потери и отступил.

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Как сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции объединенных сил, противник также трижды обстреливал украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Отмечается, что боевики вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Поблизости Крымского и Водяного оккупанты применяли 82-мм минометы.

В районе населенного пункта Крымское вражеская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку захватить позиции одного из украинских подразделений. Объединенные силы были вынуждены применить огневые средства

В ходе боевых действий двое военнослужащих объединенных сил погибли и двое получили ранения. Четверо оккупантов уничтожены, еще шестеро ранены.

В течение текущих суток, 29 июля, по состоянию на 07:00 боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Опытного и Павлополя.

Накануне сообщалось, что возле Крымского украинские военные два часа вели бой с вражеской диверсионно-разведывательной группой.