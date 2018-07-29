Боевики пытаются обострить ситуацию на отдельных направлениях - Минобороны

Подразделения ВСУ семь раз вынуждены были открывать ответный огонь.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска предприняли попытки обострить ситуацию на отдельных направлениях проведения операции Объединенных сил.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге по ситуации на линии соприкосновения.

«За прошедшие сутки противник предпринял попытки обострить ситуацию на отдельных направлениях проведения Операции Объединенных сил, а также не отказывался при обстреле наших позиций от применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения», - отметил он.

По его информации, из 25 вражеских обстрелов, которые были зафиксированы за прошедшие сутки, 23 определены как прицельные. В том числе противник несколько раз применял минометы калибра 82 мм, выпустив по позициям сил ООС 13 мин.

«Подразделения Вооруженных Сил Украины 7 раз открывали ответный огонь», - сказал спикер.

По его словам, «к сожалению, имеем потери среди наших защитников».

«Однако украинские военные уверенно держат ситуацию под полным контролем», - отметил спикер.

Он подтвердил утреннюю информацию пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, что за минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое ранены.