"Вперед в прошлое": в сети показали один из вузов Донецка (фоторепортаж)

На примере вуза видно, как оккупанты относятся к городу.

Начальник криминальной полиции Донетчины Артем Кисько опубликовал свежие фото разрушенного Донецкого юридического института МВД Украины.

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Соответствующие фотографии появились на его странице в Facebook. "Донецкий институт Внутренних дел МВД Украины, город Донецк улица Засядько, 13; 2018. Яркий пример того, как оккупанты и их приспешники относятся к городу и его жителям, гражданам Украины, которые вынуждены были остаться", - пишет Кисько.

"Есть картинка, которую очень умело подает оккупационная власть, а реальная… Вот посмотрите: ДНР = Вперед в прошлое", – добавил он.

Ранее переселенка из неподконтрольного украинскому правительству Донецка Инна Малашенко посетила родной город и по возвращению опубликовала фото увиденного.