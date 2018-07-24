"Вперед в прошлое": в сети показали один из вузов Донецка (фоторепортаж)
Начальник криминальной полиции Донетчины Артем Кисько опубликовал свежие фото разрушенного Донецкого юридического института МВД Украины.
Читайте также"Республику" многие стали ненавидеть": в "ДНР" массово громят могилы боевиков (фото)
Соответствующие фотографии появились на его странице в Facebook. "Донецкий институт Внутренних дел МВД Украины, город Донецк улица Засядько, 13; 2018. Яркий пример того, как оккупанты и их приспешники относятся к городу и его жителям, гражданам Украины, которые вынуждены были остаться", - пишет Кисько.
"Есть картинка, которую очень умело подает оккупационная власть, а реальная… Вот посмотрите: ДНР = Вперед в прошлое", – добавил он.
Ранее переселенка из неподконтрольного украинскому правительству Донецка Инна Малашенко посетила родной город и по возвращению опубликовала фото увиденного.