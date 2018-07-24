Офицер ВСУ рассказал о новых потерях террористов на Донбассе (фото)

За прошедшие сутки среди террористов - четверо раненых.

На Донбассе 23 июля пополнил "бригаду ДМБ" террорист Пахомов Максим "Спорт" из Горловки. Также на протяжении прошедших суток ранены четверо боевиков.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". По его словам, террорист "неаккуратно ходил и наступил на мину в районе Доломитного".

Как сообщали в пресс-центре ООС, за прошлые сутки, 23 июля, боевики 21 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.