Боевики обстреляли Лебединское из гранатометов
За сегодняшний день, с 7 часов утра, боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военнослужащих нет.
Об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.
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Так, оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединский (Донецкая область).
Потерь среди защитников Украины нет, отмечается в сообщении.
"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.