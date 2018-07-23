Боевики обстреляли Лебединское из гранатометов

19:02, 23 июля 2018
Война
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За день боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня / фото vgolos.com.ua

За сегодняшний день, с 7 часов утра, боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

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Так, оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединский (Донецкая область).

Потерь среди защитников Украины нет, отмечается в сообщении.

"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.

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Теги: #война на Донбассе#ситуация на Донбассе#обстрел боевиков#операция Объединенных сил