День на Донбассе: 4 обстрела, ранен один украинский военный

Потери противника уточняются, добавили в штабе.

За сегодняшний день российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен.

Читайте такжеВ Марьинке от взрыва неизвестного предмета ранены двое местных жителей

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что оккупанты открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцево, Талаковка и Лебединское.

«В результате вражеских действий один наш военнослужащий получил ранения», - говорится в сообщении.

Потери противника уточняются, добавили в штабе.