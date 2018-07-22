День на Донбассе: 4 обстрела, ранен один украинский военный

19:06, 22 июля 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что оккупанты открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцево, Талаковка и Лебединское.

«В результате вражеских действий один наш военнослужащий получил ранения», - говорится в сообщении.

Потери противника уточняются, добавили в штабе.

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Теги: #Донбасс#война на Донбассе#ситуация на Донбассе