День на Донбассе: 4 обстрела, ранен один украинский военный
19:06, 22 июля 2018Война
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Потери противника уточняются, добавили в штабе.
Иллюстрация REUTERS
За сегодняшний день российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что оккупанты открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцево, Талаковка и Лебединское.
«В результате вражеских действий один наш военнослужащий получил ранения», - говорится в сообщении.
Потери противника уточняются, добавили в штабе.
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