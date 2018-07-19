Сутки на Донбассе: боевики 17 раз обстреляли военных, ликвидированы два оккупанта, еще пятеро ранены

Сегодня боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Песок и Водяного.

На протяжении минувших суток, 18 июля, боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook. "Российские оккупационные войска проявили активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехового, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного. Наряду с этим, противник в районе Светлодарской дуги трижды применил 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской совершил очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

"По данным разведки двое оккупантов погибли и пятеро были ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Песок и Водяного", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о мощном ударе ВСУ по позициям террористов на Донбассе.