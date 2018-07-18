"Преемник" Плотницкого засобирался в РФ для отчета перед кураторами – ИС

Отчет главаря оккупационной российско-террористической администрации перед российскими кураторами будет проводиться на территории РФ.

Главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник дал указание руководителям «министерств» псевдореспублики в кратчайшие сроки подготовить отчет по результатам своей «работы», с указанием конкретных достижений и недостатков.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», указанные материалы необходимо подготовить как за второй квартал 2018 года, так и за полгода в целом.

«Отчет главаря оккупационной российско-террористической администрации перед российскими кураторами будет проводиться на территории РФ», – сообщили в ИС.