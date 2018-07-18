"Преемник" Плотницкого засобирался в РФ для отчета перед кураторами – ИС
19:33, 18 июля 2018Война
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Отчет главаря оккупационной российско-террористической администрации перед российскими кураторами будет проводиться на территории РФ.
Пасечник готовится отчитываться о проделанной работе / фото с ресурса боевиков
Главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник дал указание руководителям «министерств» псевдореспублики в кратчайшие сроки подготовить отчет по результатам своей «работы», с указанием конкретных достижений и недостатков.
Как сообщает группа «Информационное сопротивление», указанные материалы необходимо подготовить как за второй квартал 2018 года, так и за полгода в целом.
«Отчет главаря оккупационной российско-террористической администрации перед российскими кураторами будет проводиться на территории РФ», – сообщили в ИС.
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