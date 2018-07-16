"Это снесут": волонтер показал одну из целей украинских военных на Донбассе (фото)
08:56, 16 июля 2018Война
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По словам волонтера, когда перемирие на Донбассе закончится, данную позицию террористов "снесут".
На Донбассе - "хлебное перемирие" / фото facebook.com/yury.mysyagin
Во время "хлебного" перемирия террористы строят и укрепляют передовые позиции на Донбассе.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. "ВСУ и "третья сила" наращивают мощь, наблюдают на мониторах, ставят метки на планшетах с программой для точной корректировки огня и все фиксируют", - говорится в сообщении.
"Перемирие закончится - это снесут", - добавил волонтер.
Ранее Мысягин сообщал, что в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки был уничтожен один из блиндажей террористов.
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