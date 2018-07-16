"Это снесут": волонтер показал одну из целей украинских военных на Донбассе (фото)

По словам волонтера, когда перемирие на Донбассе закончится, данную позицию террористов "снесут".

Во время "хлебного" перемирия террористы строят и укрепляют передовые позиции на Донбассе.

Читайте такжеВолонтеры показали "взрывные" результаты работы "третьей силы" на Донбассе (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. "ВСУ и "третья сила" наращивают мощь, наблюдают на мониторах, ставят метки на планшетах с программой для точной корректировки огня и все фиксируют", - говорится в сообщении.

"Перемирие закончится - это снесут", - добавил волонтер.

Ранее Мысягин сообщал, что в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки был уничтожен один из блиндажей террористов.