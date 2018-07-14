За прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных

08:29, 14 июля 2018
Война
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На Донбассе в результате вражеских обстрелов пострадали двое ураїнських военных / фото / ВСУ / Министерство обороны Украины

Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных.

На Луганском, Попаснянском, Светлодарском и Горловском направлениях отмечались единичные обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Кряковка, Троицкое, Новолуганське и Южное. При этом, противник применил по защитникам Новолуганського 82-мм миномет и выпустил в их сторону 8 мин.

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На Донецком направлении, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, враг обстрелял позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Марьинка, Опытное, Каменка и Пески.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировали на Мариупольском направлении: боевики 12 раз нарушили «хлебное перемирие». Прицельный, провокационный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям возле населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик, в том числе из 120-мм минометов, запрещенных Минскими договоренностями.

По уточненным данным разведки 4 оккупантов ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза нарушили режим прекращения огня на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.

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Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков