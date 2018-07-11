Хотел узнать позиции ВСУ: на Луганщине задержали разведчика оккупантов

15:51, 11 июля 2018
Война
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Сейчас подозреваемый сотрудничает со следствием / фото facebook.com/policeLG/

 с. Светличное Попаснянского района бойцы батальона «Луганск-1» задержали 25-летнего мужчину, находящегося в составе незаконного вооруженного формирования «ЛНР», при попытке пересечения линии разграничения вне официального пункта въезда-выезда.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области, это произошло после того, как двое суток задержанный пересекал «серую зону» минными полями.

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Согласно сообщению, его целью было проведение разведывательной операции в пользу и по указанию кадровых офицеров Российской Федерации, которые руководят подразделением «народной милиции» «ЛНР».

«Недавно мужчина получил указание тайно перейти на территорию Украины и провести разведку для получения информации о расположении позиций и подразделений ВСУ. При попытке пересечь линию разграничения мужчина и был задержан бойцами БПСПОН «Луганск-1», которые круглосуточно несут службу на передовых позициях», - отмечает Отдел коммуникации.

По данным правоохранителей, мужчина, проживая на временно оккупированной территории с 2014 года, поддался агитации российско-оккупационных войск и вступил в ряды «народной милиции» НВФ «ЛНР». Он выполнял обязанности разведчика и, узнавая позиции Вооруженных Сил Украины, наносил их на карту. Служил в Луганске, Кадиевке (ранее Стаханов) и Голубовке (ранее Кировск).

Данный факт квалифицирован по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

Сейчас подозреваемый сотрудничает со следствием.

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Теги: #боевики#ЛНР