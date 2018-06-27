В сети показали уничтоженную на Донбассе технику боевиков (фото)
18:43, 27 июня 2018Война
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Опубликованы снимки уничтоженной на Донбассе военной техники боевиков, один из них датирован 27 июня.
Боевики несут потери в технике / фото twitter.com/666_mancer
В сети обнародовали свежие фото техники боевиков, уничтоженной на Донбассе.
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Снимки опубликованы в Twitter блогера Necro Mancer. Один снимок датирован сегодняшним днем, 27 июня. На нем изображен вооруженный боевик рядом со сгоревшей техникой. Точно неизвестно, какая машина уничтожена, возможно, БМП.
На втором фото - военная машина террористов, которая на днях подорвалась на Донбассе.
фото twitter.com/666_mancer
Как сообщалось, в районе оккупированного с. Коминтерново Донецкой области ранен один из "комбатов" боевиков "ДНР" Слесаревский Георгий с позывным "Джордж".
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