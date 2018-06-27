В сети показали уничтоженную на Донбассе технику боевиков (фото)

18:43, 27 июня 2018
Война
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Боевики несут потери в технике / фото twitter.com/666_mancer

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Снимки опубликованы в Twitter блогера Necro Mancer. Один снимок датирован сегодняшним днем, 27 июня. На нем изображен вооруженный боевик рядом со сгоревшей техникой. Точно неизвестно, какая машина уничтожена, возможно, БМП. 

На втором фото - военная машина террористов, которая на днях подорвалась на Донбассе.

фото twitter.com/666_mancer

Как сообщалось, в районе оккупированного с. Коминтерново Донецкой области ранен один из "комбатов" боевиков "ДНР" Слесаревский Георгий с позывным "Джордж".

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Теги: #Донбасс#боевики#техника#уничтожение