СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 215 взрывов на Донбассе

Подавляющее количество взрывов зафиксировано в Донецкой области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 215 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию с 19:30 24 июня до 19:30 25 июня, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав примерно 190 взрывов против примерно 280 соответственно", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области огневая активность зафиксирована в районе Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Майорска, Горловки и Светлодарска.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав, в том числе, около 25 взрывов против примерно 100 соответственно", - говорится в отчете.

Напомним, 15 июня в направлении беспилотника СММ ОБСЕ боевики стреляли и запускали ракеты из зенитно-ракетного комплекса.