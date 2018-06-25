С начала войны на Донбассе СБУ освободила более 3 тысяч украинских пленных - Грицак

Глава СБУ презентовал сборник со свидетельствами пленных об их пытках во время незаконного содержания на Донбассе.

С начала войны на Донбассе удалось вернуть или найти 3 тыс. 224 украинских пленника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время презентации сборников со свидетельствами пленных об их пытках во время незаконного содержания на востоке Украины.

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«С 2014 года при Службе безопасности Украины создан и действует Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения АТО», - сообщил Грицак.

«Всего в результате кропотливой работы сотрудников этого Центра, волонтеров, военных, прокуратуры и других структур нам удалось вернуть или найти 3 тыс. 224 пленника», - добавил председатель СБУ.