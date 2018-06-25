Боец рассказал о зверствах в российском плену: отрезали головы, снимали кожу

Глава СБУ убежден, что причастные к пыткам россияне будут привлечены к ответственности.

Российские наемники жестоко пытали украинских пленных, отрезали головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.

Об этом сообщил экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, прошедший российский плен, на совместной пресс-конференции с СБУ и МИД, передает "Украинская правда".

Кулиш рассказал, как попал в плен в августе 2014 года при выходе из города Иловайск.

"Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов тем людям, которые на видео были живые, потом они были обезглавлены. Есть случаи снятия кожи, и еще много зверств, которые могут подтвердить те, кто там были", - рассказал бывший пленный.

По словам бойца, одному из его собратьев боевики вырезали сердце.

"В 2014 году нашего бойца батальона "Донбасс" российские наемники привязали на трос за грузовой автомобиль, таскали на тросе, потом ему вырезали сердце, чему есть фото - и видеоподтверждения", - рассказал Кулиш.

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Он добавил, что примеров пыток за эти 4 года можно приводить много, и призвал принять меры для предупреждения пыток.

"Людям, которые находятся в застенках, важно иметь поддержку, знать, что их там не бросят. Поэтому прошу вас, насколько у вас есть возможности помочь в этой проблеме заложников и военнопленных", - подытожил Кулиш.

Кроме того, Служба безопасности Украины идентифицировала многих россиян, совершавших пытки над украинскими заложниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак .

По его словам, СБУ имеет доказательства и информацию о пытках над украинцами, которые совершались на территории России. В частности, речь идет об украинских солдатах и офицерах, незаконно вывезенных на территорию РФ из Донбасса, к которым применялись пытки и жестокие допросы представителями российских спецслужб.

"У нас очень много задокументированных фактов, когда пытки происходили на территории РФ. То есть, пленных наших бойцов перевозили в Россию, и под руководством сотрудников спецслужб, как правило, ФСБ допрашивали, жестоко пытали, затем возвращали обратно на Донбасс", - сообщил руководитель СБУ .

"Многих из тех, кто пытал наших бойцов, нами идентифицированы, и я убежден, что придет время и мы сможем привлечь их к уголовной ответственности. Некоторых из них мы знаем по позывным", - отметил Грицак.