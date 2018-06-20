Наблюдатели ОБСЕ: возле Горловки боевики перенесли блокпост ближе к линии разграничения

Боевики не разрешают проезд автобусов в направлении нового расположения их блокпоста.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что возле оккупированной Горловки в Донецкой области боевики перенесли ближе к линии разграничения блокпост.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию с 19:30 18 июня до 19:30 19 июня, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"17 июня наблюдатели патруля Специальной мониторинговой миссии заметили, что блокпост вооруженных формирований на северо-западной окраине Горловки (неподконтрольна правительству Украины, в 39 км к северо-востоку от Донецка) был перемещен на 900 м на северо-запад вдоль автодороги T0513, примерно на 500 м к юго-востоку от передовой позиции вооруженных формирований, расположенной на этой дороге", - отмечается в отчете.

В то же время наблюдатели не зафиксировали движения транспорта через этот блокпост. "19 июня около 15 гражданских лиц (мужчины и женщины в возрасте 30-60 лет) рассказали, что автобусам запрещается проезжать мимо места, где раньше располагался блокпост. Таким образом, мирные жители вынуждены пешком преодолевать большое расстояние к новому месту расположения блокпоста, а также долго ждать прямо под солнцем", - сообщили наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, ранее США призвали Россию прекратить притеснять миссию ОБСЕ на Донбассе.