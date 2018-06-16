Российско-оккупационные войска с полуночи 13 раз нарушали режим тишины – штаб ООС

В ходе боевых действий потерь среди украинских защитников нет.

Российско-оккупационные войска с полуночи 13 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе дважды они открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в сводке по состоянию на 18.00, сегодня ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Вблизи населенного пункта Золотое, под прикрытием минометов и огня БМП, боевики пытались улучшить свое тактическое положение на Луганском направлении.

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Объединенные силы открывали огонь в ответ не давали противнику возможности продвижения в сторону своих позиций.

На Донетчине под прицелом российско-оккупационных войск оказались окраины Авдеевки и Зайцево.

На Мариупольском направлении оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному и Широкино.

Объединенные силы давали адекватный ответ, не нарушая Минских договоренностей.

В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение.