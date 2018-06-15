Дипломаты США напомнили России о грубом нарушении "Минска" – захвате территории возле ДФС

Согласно Минскими договоренностям, Донецкая фильтровальная станция находится на территории, которая контролируется украинским правительством.

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает Российскую Федерацию и контролируемых ею боевиков на Донбассе отвести силы от Донецкой фильтровальной станции, как это предусмотрено Минским меморандумом с сентября 2014 года.

Об этом сегодня заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия), сообщает американская миссия при ОБСЕ на своем сайте.

"Разведение сил из района вокруг станции уменьшило бы напряжение. Однако, надо напомнить, что управляемые Россией силы первыми нарушили согласованные границы линии разграничения и продвинули свои силы к станции, несмотря на соглашение о линии разграничения с сентября 2014 года", - заявил Кемиен.

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"До сегодняшнего дня управляемые Россией силы остаются на украинской стороне этой линии", - добавил дипломат.

"Если Россия действительно поддерживает разведение сил от станции, как об этом она неоднократно заявляла на этом Совете, тогда она должна отвести свои силы за пределы согласованной в сентябре 2014 года линии", - подчеркнул Кемиен.

"Россия и силы, которые она вооружает, осуществляет управление и воюет на их стороне, не должны получить вознаграждение за захват территории возле станции из-за неуважения к линии разграничения, определенной в Минском меморандуме", - заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 июня из-за обстрела ДФС была в очередной раз обесточена. В связи с обесточиванием станции без воды остались г. Авдеевка, с. Орловка, с. Ласточкино Ясиноватского района.

5 июня компания «Вода Донбасса» из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков угрожала остановить фильтровальную станцию.

9 июня электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было восстановлено.

13 июня украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске призвала Российскую Федерацию прекратить осуществлять вооруженные нападения и обстрелы на Донецкую фильтровальную станцию.

Справка УНИАН. Донецкая фильтровальная станция, расположенная в так называемой «серой зоне», время от времени прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов. ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. человек.