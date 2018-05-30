Генерал: после чемпионата мира в РФ на Донбассе "могут быть различного рода изменения"

До конца чемпионата по футболу в России ситуация на Донбассе будет "удерживаться Москвой", считает генерал-лейтенант Игорь Романенко.

До середины лета ситуация на временно оккупированном Донбассе будет оставаться стабильной.

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Об этом рассказал экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает «Апостроф».

Генерал отметил, что Кремль не заинтересован в эскалации конфликта на Донбассе перед проведением Чемпионата мира по футболу.

"При этом с той стороны постоянно говорят, что мы хотим использовать это время для того, чтобы начать полномасштабную операцию или какие-то более серьезные действия", - заметил генерал.

"То есть до конца чемпионата (до середины июля – ред.) ситуация будет удерживаться Москвой, а после чемпионата могут быть различного рода изменения. И это будет зависеть от того, что за это время наработают по вопросам миротворцев", - подчеркнул Романенко.