Генерал: после чемпионата мира в РФ на Донбассе "могут быть различного рода изменения"
До середины лета ситуация на временно оккупированном Донбассе будет оставаться стабильной.
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Об этом рассказал экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает «Апостроф».
Генерал отметил, что Кремль не заинтересован в эскалации конфликта на Донбассе перед проведением Чемпионата мира по футболу.
"При этом с той стороны постоянно говорят, что мы хотим использовать это время для того, чтобы начать полномасштабную операцию или какие-то более серьезные действия", - заметил генерал.
"То есть до конца чемпионата (до середины июля – ред.) ситуация будет удерживаться Москвой, а после чемпионата могут быть различного рода изменения. И это будет зависеть от того, что за это время наработают по вопросам миротворцев", - подчеркнул Романенко.