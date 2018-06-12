​​​​​​​В Донецк присылают не только наемников РФ, но и российский шмурдяк - журналист (фото)

В оккупированный Донецк присылают российское пиво, которое выдают за местное.

В оккупированный Донецк теперь присылают не только российских наемников, которых выдают за местных шахтеров, но и российский шмурдяк, который выдают за местное пиво.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский. По его словам, видимо, привычка штамповать фейки и симулякры перекинулась из медиасреды на коммерцию.

"Даже не представлял раньше, что оккупация может принимать такие причудливые формы. Интересно, останется ли в конце концов в Донецке что-нибудь донецкое?", - говорится в его сообщении.

Ранее так называемая "Луганская народная республика" ввела импортные пошлины на пиво из соседней псевдореспублики - "ДНР".