С Донецкой фильтровальной станции решили вывезти запасы хлора из-за обстрелов

С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами ГСЧС.

С Донецкой фильтровальной станции решили вывезти запасы хлора из-за регулярных обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

«Из-за обстрелов ДФС решено вывезти с нее запасы хлора (4 т). Персонал станции также выведено», - информирует МВОТ.

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Отмечается, что разовую подачу воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланировано на 8:00 в воскресенье, 10 июня.

С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНИАН, 7 июня стало известно, что Донецкая фильтровальная станция снова обесточена. На официальном сайте КП «Компания «Вода Донбасса»» сообщалось, что согласовывалась возможность вывоза со станции персонала, находившегося там уже двое суток подряд.

Сегодня, 8 июня, во время брифинга первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что персонал Донецкой фильтровальной станции покинул станцию после того, как она была обесточена.

Также утром МВОТ сообщило, что в связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции без воды остались г. Авдеевка, с. Орловка, с. Ласточкино Ясиноватского района, но меры по обеспечению водой были приняты накануне.