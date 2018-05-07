Террорист Захарченко рассказал о планах "ДНР": бредит сближением с Россией

Боевик бредит планами по укреплению связей псевдореспублики с Россией, несмотря на то, что Путин пытается "слить" "ЛДНР".

Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил о намерении "укреплять независимость "ДНР" и связи с Россией.

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"Мы берем курс на укрепление нашей независимости и сближение с братской для нас Россией", — заявил террорист, слова которого передает "РИА Новости".

Также боевик Захарченко пожаловался, что власти Украины "всеми способами пытаются изолировать "ДНР" от окружающего мира".

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "не против" поставить оккупированный Донбасс под международный контроль.

Ранее пресс-секретарь Путина заявлял, что в Кремле не пытаются интегрировать в Россию оккупированный Донбасс.