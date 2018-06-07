В сети показали фото модернизированного для Воздушных сил Украины Су-25М1К
10:10, 07 июня 2018Война
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Штурмовик оборудован новыми средствами защиты, а именно - "Адрос" КУВ 26-50.
Фронтовой бомбардировщик Су-25М1К для ВСУ / Military Aviation
В сети появилось фото отремонтированного и частично модернизированного Су-25М1К. Су-25М1К был принят на вооружение в 2015 году и в настоящее время поставляется Воздушным силам ВСУ.
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Об этом сообщает Military Aviation.
Штурмовик оборудован новыми средствами защиты, а именно - "Адрос" КУВ 26-50.
Как сообщал УНИАН, глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак назвал самые ожидаемые новинки, которые в ближайшее время поступят на вооружение в ВСУ. Одной из важнейших разработок, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение в ВСУ, является ракетный проект "Нептун".
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