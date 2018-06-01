Широкомасштабная агрессия против Украины будет означать для РФ быстрый крах – координатор ИС

По мнению координатора "ИС", у России не получится получить военную победу. Единственный выход для нее – действовать изнутри Украины.

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что Россия вряд ли устроит широкомасштабную военную кампанию против Украины.

Читайте такжеВ "ДНР" шахтеров загоняют на "военные учения" под угрозой тюрьмы – ИС

Об этом он заявил изданию "Апостроф".

"Начало широкомасштабной агрессии против Украины будет означать последующий крах Российской Федерации, довольно быстрый причем", - говорит Машовец.

По его словам, у России не получится получить военную победу. Единственный выход для нее – действовать изнутри Украины.

"Военный фактор можно использовать только как один из факторов помощи для политического метода. Военный фактор мог сыграть в 2014 году – и то в ограниченном масштабе. В 2018-м и в последующих это закончится для России плачевно. Широкомасштабная агрессия вообще возможна, если речь зайдет о жизни и смерти нынешнего режима в Кремле. Пока ему ничего не угрожает", - заявляет журналист.