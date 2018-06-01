На Донбассе ликвидировали командира боевиков "Волю" (фото)
12:41, 01 июня 2018Война
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Как отмечается, у ликвидированного боевика воинское звание - сержант.
Террориста ликвидировали / фото twitter.com/666_mance
На Донбассе 29 мая ликвидировали террориста Владимира Половинкина по кличке "Воля".
Как говорится на сайте "Миротворец", он был заместителем командира взвода боевиков 1-го отделения 1-го взвода 6-й роты террористической "армии" "ДНР".
"Половинкин Владимир Александрович, "Воля" (часов Яр, 24/11/90) погиб 29/05/18 в Приазовье", - сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.
Половинкин Владимир Александрович "Воля" (Часов Яр, 24/11/90) погиб ~29/05/18 в Приазовье https://t.co/HsKLLu1WJw#9ошпмп#1ак#роа#груз200pic.twitter.com/YWy4eSK2Jz— Necro Mancer (@666_mancer) June 1, 2018
Ранее СМИ сообщали, что с начала Операции объединенных сил на Донбассе боевики понесли огромные потери за месяц – были ликвидированы 115 человек и еще 149 получили ранения.
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