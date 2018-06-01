На Донбассе ликвидировали командира боевиков "Волю" (фото)

Как отмечается, у ликвидированного боевика воинское звание - сержант.

На Донбассе 29 мая ликвидировали террориста Владимира Половинкина по кличке "Воля".

Как говорится на сайте "Миротворец", он был заместителем командира взвода боевиков 1-го отделения 1-го взвода 6-й роты террористической "армии" "ДНР".

"Половинкин Владимир Александрович, "Воля" (часов Яр, 24/11/90) погиб 29/05/18 в Приазовье", - сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

Ранее СМИ сообщали, что с начала Операции объединенных сил на Донбассе боевики понесли огромные потери за месяц – были ликвидированы 115 человек и еще 149 получили ранения.