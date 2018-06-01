На Одесщине до конца года откроют военный городок нового образца "Дачное-2" (видео)
Президент Украины Петр Порошенко сегодня проинспектирует ход строительства современной военной базы морских пехотинцев в Одесской области.
Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.
"До конца этого года планируем открыть военный городок нового образца "Дачное-2" в Одесской области", - заявил Порошенко.
Читайте такжеКак операция Объединенных сил за месяц изменила ситуацию на Донбассе: видео успешных атак ВСУ
"Комплекс создается специально для подразделений морской пехоты и будет включать три общежития улучшенного типа для военнослужащих-контрактников, общежитие для офицерского состава, столовую на 1000 мест, современный спортивно-оздоровительный комплекс и медицинскую часть", - добавил президент.
"Наши защитники должны иметь все необходимые условия, чтобы тренироваться и отдыхать после службы. Сегодня обязательно побываю на строительстве", - добавил глава государства.
Как сообщал УНИАН, ООС готовит бомбардировочную авиацию к выполнению задач. В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась.