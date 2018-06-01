Россия попытается "слить" главарей "ЛДНР" - журналист

Российский журналист предрек незавидное будущее боевикам "ДНР/ЛНР".

Кремль проиграл информационную битву по сбитому над Донбассом MH17, поэтому теперь Россия будет искать возможности для ухода от ответственности за это. Москва будет пытаться свалить всю вину на главарей "ЛДНР".

Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил российский журналист Александр Невзоров.

Читайте такжеНа похоронах ликвидированного командира террористов "Мамая" "засветились" известные донбасские боевики (видео)

"В этом случае надо было быстренько найти крайних и повесить на них всю ответственность за преступление, потому что все можно всегда объяснить чьей-то глупой самодеятельностью. Тем паче, что захватившие Донбасс уголовники – это все равно расходный материал, от которого все равно рано или поздно придется избавляться. И сейчас появилась возможность избавиться от них красиво и с очень большой пользой", – говорит Невзоров.

Российский журналист считает, что Россия могла бы сдать лидеров боевиков, обвинив их в уничтожении самолета.

"Вот если в Амстердам, где проходит расследование, придут посылочки с Гиркиным, Захарченко, то у Кремля все-таки появляется хоть какой-то шанс выйти сухим из воды. Но Кремль, мы знаем, адски не гибок и продолжит упираться рогом", – добавил он.

Ранее главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил о намерении "укреплять независимость "ДНР" и связи с Россией.